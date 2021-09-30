Песков ответил на вопрос о возможности участия Путина в первом заседании Госдумы VIII созыва

Москва, 30 сентября. Кремль дополнительно сообщит, будет ли президент РФ Владимир Путин участвовать в первом заседании Госдумы VIII созыва, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Первое заседание депутатов нижней палаты парламента нового созыва запланировано на 12 октября. Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, будет ли президент участвовать в заседании.

«Мы сообщим вам, какое будет принято решение», — заявил официальный представитель Кремля.

Как стало известно ранее, спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин поблагодарил Путина за оценку работы прошлого состава парламента. Об этом стало известно на совещании президента с лидерами фракций, прошедших в Госдуму.