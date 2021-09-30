Замглавы Генштаба ВС РФ Бурдинский отметил рост числа призывников старших возрастов

Москва, 30 сентября. Ряды Вооруженных сил России все чаще пополняют призывники старших возрастов. Об этом заявил замглавы Генерального штаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

По словам Бурдинского, количество граждан старших возрастов, желающих заступить на военную службу в ВС РФ, значительно увеличилось по сравнению с предыдущими годами. Однако численность 18-летних новобранцев с 2016 года сократилась на четыре процента.

«С увеличением возраста граждан, направленных для прохождения военной службы, увеличилось и количество военнослужащих, имеющих профессиональное образование. Если в 2016 году призывалось на военную службу 45% граждан, имеющих среднее профессиональное образование, то по итогам этого призыва — более 66%», — подчеркнул Бурдинский.

Он добавил, что Минобороны РФ продолжает уделять особое внимание процессу подготовки призывников к военной службе и молодое поколение, поступившее в войска весной, уже успешно адаптировалось в воинских коллективах.

Ранее заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров провел проверку боеготовности военнослужащих в ходе финального этапа тактических учений подразделений Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ РФ в Крыму.