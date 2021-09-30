Песков: Путин и Эрдоган обсуждали расширение сотрудничества по комплексам С-400

Москва, 30 сентября. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи поднимали вопрос, касающийся российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на переговорах главы государств обсудили расширение сотрудничества по закупке данных систем.

«Говорили о возможности продолжения сотрудничества в плане военно-технического взаимодействия, ВТС, и о продолжении сотрудничества и расширении по С-400, по другим направлениям», — перечислил темы беседы официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, Путин и Эрдоган также затронули вопрос взаимодействия в авиационной сфере с учетом исключения Турции из американской программы создания истребителей пятого поколения F-35.

Ранее турецкий лидер заявлял, что Турция не приняла бы решение о закупке российских зенитных ракетных систем С-400, если бы Соединенные Штаты продали Анкаре комплексы Patriot.