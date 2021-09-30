Пресс-секретарь президента России сообщил о выздоровлении его адъютанта от COVID-19

Москва, 30 сентября. Заболевший коронавирусом адъютант президента РФ Владимира Путин переболел в максимально легкой форме, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в числе заболевших коронавирусом лиц из его окружения оказался адъютант. В разговоре с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что среди заболевших COVID-19 в окружении Путина не было ни одного тяжелого случая.

Песков прокомментировал также состояние здоровья адъютанта Путина, о заболевании которого стало известно накануне.

«Адъютант, наверное, выздоровел полностью, потому что он был привит. Температура у него поднималась температура выше 37 градусов только один раз», — отметил представитель Кремля.

Также Песков заявил, что прививка защищает и спасает жизни. Ранее Владимир Путин рассказал, что из-за выявленных случаев коронавируса в его окружении он соблюдал режим самоизоляции.