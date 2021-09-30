Генерал Бурдинский рассказал о мерах по предотвращению заражений COVID-19 среди новобранцев

Москва, 30 сентября. Осенний призыв пройдет с соблюдением санитарных норм для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, заявил генерал-полковник Евгений Бурдинский.

В четверг, 1 октября, в России стартует осенний призыв. По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Евгения Бурдинского, перед военкоматами поставлена задача по выработке мер противодействия распространению коронавируса. К работе в военкоматах будут допускать только лиц, прошедших вакцинацию.

Среди других задач Бурдинский отметил обеспечение военнослужащих на сборных пунктах всеми видами довольствия и недопущение случаев переохлаждения новобранцев в ходе перевозки к месту службы, особенно это касается Северного флота. Индивидуальный подход проявят к призывникам из районов, подвергшихся затоплению.

Кроме того, в ВС РФ были повышены требования к здоровью призывников, о чем журналистам рассказал замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Виталий Черкашин. По его словам, ужесточение правил отбора граждан на воинскую службу сказалось на общем показателе годности. В весеннюю призывную кампанию он составил 73,5%, в то время как весной 2020 года достигал 76,4%.

Ранее Бурдинский сообщил, что весенний призыв в ряды Вооруженных сил РФ был проведен своевременно и в полном объеме. На прохождение воинской службы было направлено 134 тысячи человек.