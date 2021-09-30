Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 14:44
14:44
Политика
Депутат Госдумы Панина объяснила слова Берлускони об отсутствии «видных личностей» на Западе
14:43
Происшествия
ФАН публикует видео с места падения воздушного шара в Сочи
14:42
Новороссия
Ополченец ЛНР рассказал о страхах ВСУ и «Объединенных усилиях — 2021» США, Британии и Украины
14:41
Экономика
Банк России представил официальные курсы валют на 1 октября
14:40
Весь мир
Талибы пригрозили США последствиями за полеты беспилотников над Афганистаном
14:36
Происшествия
Следователи заявили об отсутствии подозреваемых по делу об убийстве студенток в Гае
14:28
Экономика
Продукты в российских магазинах начали дорожать после сезонного снижения цен
14:26
Шоу-бизнес
Единственная дочь Ларисы Удовиченко переживает проблемы в браке с мужем-итальянцем
14:24
Технологии
Эрдоган заявил о готовности России сотрудничать с Турцией в космической сфере
14:24
Происшествия
Силовики объявили план «Перехват» после дерзкого бегства мигранта во Внуково
Все новости

Генерал Бурдинский рассказал о мерах по предотвращению заражений COVID-19 среди новобранцев

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 13:25
Армия
Генерал Бурдинский рассказал о мерах по предотвращению заражений COVID-19 среди новобранцев
vk.com  /  Администрация Петрозаводского городского округа

Москва, 30 сентября. Осенний призыв пройдет с соблюдением санитарных норм для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, заявил генерал-полковник Евгений Бурдинский.

В четверг, 1 октября, в России стартует осенний призыв. По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Евгения Бурдинского, перед военкоматами поставлена задача по выработке мер противодействия распространению коронавируса. К работе в военкоматах будут допускать только лиц, прошедших вакцинацию.

Среди других задач Бурдинский отметил обеспечение военнослужащих на сборных пунктах всеми видами довольствия и недопущение случаев переохлаждения новобранцев в ходе перевозки к месту службы, особенно это касается Северного флота. Индивидуальный подход проявят к призывникам из районов, подвергшихся затоплению.

Кроме того, в ВС РФ были повышены требования к здоровью призывников, о чем журналистам рассказал замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Виталий Черкашин. По его словам, ужесточение правил отбора граждан на воинскую службу сказалось на общем показателе годности. В весеннюю призывную кампанию он составил 73,5%, в то время как весной 2020 года достигал 76,4%.

Ранее Бурдинский сообщил, что весенний призыв в ряды Вооруженных сил РФ был проведен своевременно и в полном объеме. На прохождение воинской службы было направлено 134 тысячи человек.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Генерал Бурдинский рассказал о мерах по предотвращению заражений COVID-19 среди новобранцев
вс рф осенний призыв бурдинский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru