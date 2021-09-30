Замглавы Генштаба ВС РФ Бурдинский призвал не допустить распространения COVID-19 в войсках

Москва, 30 сентября. Недопущение распространения коронавируса среди новобранцев является важнейшей задачей в ходе осенней призывной кампании. Об этом заявил замглавы Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

По его словам, все военные комиссариаты обеспечены необходимым медицинским имуществом. Кроме того, в их распоряжении есть более 200 тысяч тест-систем для выявления COVID-19.

«Основные усилия при организации и проведении призыва граждан на военную службу осенью этого года будут сосредоточены на недопущении распространения новой коронавирусной инфекции и других сезонных заболеваний в войска при их комплектовании молодым пополнением», — сказал Бурдинский.

Он подчеркнул, что осенью текущего года на военную службу в России будут призваны свыше 127 тысяч человек. Призывные комиссии начнут работу 1 октября во всех российских регионах.