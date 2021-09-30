Песков назвал переговоры Путина и Эрдогана своевременными и полезными

Москва, 30 сентября. Встреча президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом оказалась своевременной и нужной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Лидеры России и Турции провели переговоры в Сочи. Песков рассказал, что в первую очередь обсуждались двусторонние отношения.

«Это были весьма конструктивные, своевременные и нужные контакты, и очень полезные для двух сторон», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Также главы государств обсудили экономические вопросы и товарооборот между Россией и Турцией, добавил Песков. Не исключено, что Путин и Эрдоган встретятся еще раз до конца года, если позволит эпидемиологическая ситуация.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган поговорили о Сирии на встрече в Сочи. Стороны подтвердили приверженность ранее заключенным договоренностям.