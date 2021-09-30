Генерал Бурдинский: в научные роты ВС РФ за время весеннего призыва направлено 363 человека

Москва, 30 сентября. Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский сообщил, что в научные роты российской армии направлено более 360 призывников.

При этом количество желающих проходить действительную воинскую службу в научных ротах ВС РФ было почти в десять раз больше, подчеркнул генерал Бурдинский, его слова приводит пресс-служба Минобороны РФ.

«Всего в научных ротах проходят военную службу по призыву 683 человека. Весной направлено 363 человек, при этом заявок было подано более 3,5 тысяч», — сообщил Бурдинский.

Он подчеркнул открытый характер набора в данные подразделения российской армии, начиная с этапа онлайн-регистрации кандидатов и заканчивая их зачислением в научные роты после всех квалификационных этапов.

Ранее сообщалось, что новейшие российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» вызывают большое беспокойство в НАТО ввиду своей ударной мощности и высокой скорости полета.