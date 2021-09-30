Генерал Бурдинский: осенью на службу в ВС РФ будет призвано более 127 тысяч человек

Москва, 30 сентября. Количество призывников осенью 2021 года составит 127 тысяч человек, рассказал генерал-полковник ВС РФ Евгений Бурдинский.

Призыв на военную службу в наступающий период призыва затронет свыше 127 тысяч человек, рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский. Он выступил в ходе брифинга перед осенним призывом, который начинается 1 октября.

Порядок проведения этого призыва ничем принципиально не отличается от мероприятий, которые проводились весной. Комиссии приступят к работе с 1 октября 2021 года во всех субъектах Российской Федерации. Исключениями являются те регионы, где призыв осуществляется всего раз в год.

«Есть призывные комиссии, которые начнут свою работу с 1 ноября 2021 года», — также уточнил он.

Призывники и служащие по контракту в составе Балтийского флота ранее отработали стрельбу из противотанковых гранатометов РПГ-7, автоматов и пулеметов Калашникова в ходе занятий по огневой подготовке.