Совбез ООН продлил резолюцию по досмотру судов у берегов Ливии

Нью-Йорк, 30 сентября. Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за резолюцию по борьбе с нелегальной миграцией у берегов Ливии. Инициатива продлена на один год.

По сообщению агентства Anadolu, утвержденные накануне меры разрешают государствам-членам организации, действующим на национальном уровне или через региональные структуры, перехватывать суда и лодки. Это возможно в случае, если есть подтверждение того, что они используются для незаконного ввоза беженцев в Европу.

В документе осуждаются все акты нелегального транзита через Ливию, которые «еще больше подрывают процесс достижения стабильности в североафриканской стране и ставят под угрозу жизни сотен тысяч человек». Отмечена необходимость положить конец тому, что наблюдается в Средиземном море у ливийского побережья в связи с потоком мигрантов.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Резолюция 2240 принята Советом Безопасности ООН 9 октября 2015 года. Она предоставила странам Евросоюза право инспектировать плавучие средства, в отношении которых возникают серьезные подозрения в принадлежности к сетям контрабандистов и торговцам людьми. Совет ежегодно продлевает эту инициативу.

Ливия представляет собой основной транзитный пункт в Европу для африканских мигрантов. Преступники создают механизмы для ведения прибыльного бизнеса по переправке беженцев, используя ухудшающуюся ситуацию в области безопасности.

Положение усугубляет деятельность местной береговой охраны, следящей за ливийским побережьем. Правозащитники неоднократно обвиняли сотрудников ведомства в бесчинствах и насилии по отношению к перехваченным в море мигрантам.