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Замглавы Генштаба ВС РФ Бурдинский заявил о полном объеме проведения весеннего призыва
Армия
Замглавы Генштаба ВС РФ Бурдинский заявил о полном объеме проведения весеннего призыва
пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 30 сентября. Весенний призыв в ряды Вооруженных сил РФ по указу президента страны Владимира Путина был проведен своевременно и в полном объеме.

Такое заявление сделал заместитель главы Генштаба, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Евгений Бурдинский. По его словам, всего на прохождение воинской службы было направлено 134 тысяч человек. Наиболее организованно призыв состоялся в республиках Татарстан и Карелия, Забайкальском, Краснодарском и Хабаровском краях, Воронежской и Омской областях.

Помимо этого, Бурдинский обратил внимание на то, что весенняя призывная кампания проходила в рамках ограничений, которые были связаны с пандемией коронавируса.

«Барьерный контроль на призывных и сборных пунктах субъектов Российской Федерации, а также тестирование призывников позволили своевременно выявить и не допустить призыва на военную службу более 3,5 тысячи граждан с признаками инфекционных заболеваний», — указал генерал.

Он также добавил, что командование военных округов заблаговременно обеспечили военные комиссариаты необходимыми медицинскими средствами.

Ранее сообщалось, что российских контрактников обязали сдавать тесты на наркотики и посещать психолога. Данные изменения были внесены в Устав внутренней службы Вооруженных сил РФ.

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вс рф призыв коронавирус
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