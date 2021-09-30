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Песков рассказал о договоренностях Путина и Эрдогана по Сирии

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 13:10
Политика
Песков рассказал о договоренностях Путина и Эрдогана по Сирии
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 30 сентября. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили приверженность договоренностям по Сирии, которые были заключены ранее.

Лидеры России и Турции встретились в Сочи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился, что Путин и Эрдоган обсуждали сирийский вопрос.

«Тема действительно обсуждалась. Была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что встреча глав государств прошла в формате «один на один» с участием переводчиков. Переговоры продолжались около трех часов.

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Все новости / Политика / Песков рассказал о договоренностях Путина и Эрдогана по Сирии
Сирия путин россия турция эрдоган песков
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