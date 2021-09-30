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Руководство ЛНА обсудило меры по обеспечению безопасности на юге страны
Весь мир
Руководство ЛНА обсудило меры по обеспечению безопасности на юге страны
twitter.com  /  @AlamAlGhaid

Бенгази, 30 сентября. Командующий объединенным штабом сил безопасности Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Салим ар-Рафади и ряд руководителей подразделений пообщались с главами муниципалитетов и начальниками спецслужб на юге государства. Стороны обсудили ситуацию в регионе.

Встреча состоялась в рамках визита высокопоставленных офицеров ЛНА. В ходе инспекционной поездки они рассмотрели меры по обеспечению безопасности, а также препятствия, с которыми сталкиваются сотрудники пограничных органов.

На этой неделе Салим ар-Рафади посетил ряд муниципалитетов на юго-востоке страны, а именно Джалу, Авджила и Джахейра. Генерал ознакомился с ознакомился с информацией о трудностях полиции.

Ар-Рафади подтвердил журналистам, что контакты с мэрами касались усиления мер по обеспечению безопасности в свете расположения этих районов вблизи юго-восточных границ. Он отметил большую роль местных силовиков в борьбе с контрабандой людей и топлива.

Руководитель объединенного штаба пообещал, что все жалобы, высказанные властями, передадут главнокомандующему ЛНА генерал-лейтенанту Абд ар-Разеку ан-Назури.

Ранее боевики террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) атаковали КПП на юге Ливии. Возле объекта, контролируемого ЛНА, подорвался заминированный автомобиль.

Усилия экстремистов направлены на подрыв деятельности вооруженных сил, задействованных в обеспечении безопасности на территории страны. Армия продолжает операции по борьбе с терроризмом, контрабандой через пустыню и похищениями людей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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ливия лна
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