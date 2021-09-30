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Президент Сербии Вучич рассчитывает на помощь Евросоюза в решении ситуации в Косово

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 12:59
Политика
Президент Сербии Вучич рассчитывает на помощь Евросоюза в решении ситуации в Косово
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Белград, 30 сентября. Ситуация в Косово и Метохии может разрешиться с помощью переговоров в Брюсселе, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Глава государства заметил, что диалог под покровительством Евросоюза (ЕС) крайне важен для Сербии.

«Я надеюсь, что сегодня вечером мы договоримся, хочу верить, что мы не далеки от решения проблемы, и этим мы избежим проблем для всего региона», — сказал Александр Вучич.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с лидерами Сербии и Косово рост напряженности в регионе. По его словам, силы международной миссии под эгидой НАТО в Косово (KFOR) сохраняют мандат на поддержание мира в регионе.

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