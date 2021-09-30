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Шоу-бизнес
Наргиз Закирова назвала Фадеева и Малахова «представителями древнейшей профессии»
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Наргиз Закирова назвала Фадеева и Малахова «представителями древнейшей профессии»

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 12:50
Шоу-бизнес
Наргиз Закирова назвала Фадеева и Малахова «представителями древнейшей профессии»
facebook.com  /  Nargiz Zakirova

Москва, 30 сентября. Знаменитая певица Наргиз Закирова крайне нелестно отозвалась о своем бывшем продюсере Максиме Фадееве и телеведущем Андрее Малахове.

Исполнительница записала небольшое видеообращение, которое опубликовала на своей странице в Instagram. Закирова рассказала поклонникам, что ее дядя, худрук ансамбля «Ялла» Фаррух Закиров стал гостем программы Малахова «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1».

Выпуск, в который позвали родственника артистки, был посвящен советским ВИА, но Закиров успел рассказать и о своей знаменитой племяннице. Однако после выхода передачи эстрадный певец позвонил матери Наргиз Закировой и пожаловался, что эти эпизоды вырезали из программы.

По мнению самой исполнительницы, к этому инциденту причастен Фадеев, с которым у нее давний конфликт. Закирова не назвала имя продюсера, но явно намекнула на него. Что касается Малахова, то его поступок певицу нисколько не удивил.

«Вы и Андрей являетесь самыми яркими представителями древнейшей профессии», — подчеркнула артистка.

Напомним, в 2019 году Фадеев в одностороннем порядке расторг контракт с Закировой, а также запретил ей исполнять треки, которые были записаны во время сотрудничества с ним. Этому предшествовал конфликт продюсера и певицы, длившийся около месяца.

Ранее Наргиз Закирова напугала поклонников неожиданным анонсом. Исполнительница пожаловалась на попытки выдворить ее из шоу-бизнеса.

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Все новости / Шоу-бизнес / Наргиз Закирова назвала Фадеева и Малахова «представителями древнейшей профессии»
малахов фадеев наргиз
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