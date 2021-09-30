Переговоры Путина и Зеленского могут пройти в конце 2021 года

Киев, 30 сентября. Переговоры российского президента Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского могут пройти в конце 2021 года, сообщил приближенный к лидеру Украины источник.

По словам информатора, Киев рассчитывает выйти на прямые переговоры с Владимиром Путиным.

«Вполне возможно встретиться в конце этого года или в самом начале следующего», — сообщил источник «РБК-Украина».

Он добавил, что киевским властям следует понять, смогут ли они о чем-то договориться с российской стороной.

Как стало известно ранее, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева к переговорам Путина и Зеленского. По его словам, украинский лидер четко знает красные линии.