Аэропорты Парижа возобновляют воздушный трафик после сбоя системы

Париж, 30 сентября. Сбой в компьютерных системах аэропортов Парижа привел к получасовой задержке в приеме рейсов. В настоящее время работа восстанавливается.

Главное управление гражданской авиации Франции сообщило, что неполадки уже устранены. Специалисты рассказали, что система не работала «менее 30 минут». Сейчас постепенное возобновляется трафик. Прием и вылет рейсов постепенно возобновляется в аэропортах Руасси — Шарль де Голль и Орли.

Все аэропорты в Париже ранее приостановили свою работу из-за одной и той же причине. По данным властей, произошел сбой электроники.

Несколько дней назад сильный туман в Толмачеве стал причиной отправки самолетов на запасные аэродромы. Лайнеры летели в Новосибирск и вынужденно приземлились в других городах. Среди этих рейсов самолеты из Антальи, Петербурга и два из Сочи. Три самолета совершили посадку в Барнауле и еще один в Красноярске.