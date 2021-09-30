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Аэропорты Парижа возобновляют воздушный трафик после сбоя системы

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 13:09
Происшествия
Аэропорты Парижа возобновляют воздушный трафик после сбоя системы
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Париж, 30 сентября. Сбой в компьютерных системах аэропортов Парижа привел к получасовой задержке в приеме рейсов. В настоящее время работа восстанавливается.

Главное управление гражданской авиации Франции сообщило, что неполадки уже устранены. Специалисты рассказали, что система не работала «менее 30 минут». Сейчас постепенное возобновляется трафик. Прием и вылет рейсов постепенно возобновляется в аэропортах Руасси — Шарль де Голль и Орли.

Все аэропорты в Париже ранее приостановили свою работу из-за одной и той же причине. По данным властей, произошел сбой электроники.

Несколько дней назад сильный туман в Толмачеве стал причиной отправки самолетов на запасные аэродромы. Лайнеры летели в Новосибирск и вынужденно приземлились в других городах. Среди этих рейсов самолеты из Антальи, Петербурга и два из Сочи. Три самолета совершили посадку в Барнауле и еще один в Красноярске.

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париж франция аэропорт
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