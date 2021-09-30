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Все аэропорты Парижа приостановили полеты из-за сбоя электроники

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 12:46
Общество
Все аэропорты Парижа приостановили полеты из-за сбоя электроники
pexels.com

Париж, 30 сентября. Самолеты временно не вылетают из парижских аэропортов, сообщило управление гражданской авиации Франции.

В четверг, 30 сентября, во всех аэропортов Парижа произошел сбой в электронной системе. Из-за этого воздушные гавани французской столицы временно остановили отлеты самолетов.

Специалисты уже ведут работы по устранению всех неполадок. Вылеты воздушных суден из аэропортов Парижа уже постепенно восстанавливается.

Не так давно авиакомпания «Россия» объявила о запуске прямых рейсов из Петербурга в Дубай. Уже в середине октября число прямых рейсов между странами увеличится до 11 в неделю.

 

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