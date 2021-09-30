Все аэропорты Парижа приостановили полеты из-за сбоя электроники

Париж, 30 сентября. Самолеты временно не вылетают из парижских аэропортов, сообщило управление гражданской авиации Франции.

В четверг, 30 сентября, во всех аэропортов Парижа произошел сбой в электронной системе. Из-за этого воздушные гавани французской столицы временно остановили отлеты самолетов.

Специалисты уже ведут работы по устранению всех неполадок. Вылеты воздушных суден из аэропортов Парижа уже постепенно восстанавливается.

Не так давно авиакомпания «Россия» объявила о запуске прямых рейсов из Петербурга в Дубай. Уже в середине октября число прямых рейсов между странами увеличится до 11 в неделю.