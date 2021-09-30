The National Interest: российский ОТРК «Искандер-М» чрезвычайно опасен для НАТО

Вашингтон, 30 сентября. Российский ОТРК «Искандер-М» представляет большую угрозу для Запада, так как от него очень сложно защититься, считают американские аналитики.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», стоящий на вооружении ВС РФ, оснащен баллистическими ракетами малой дальности, радиус действия которых не превышает 500 километров, отметили авторы американского портала The National Interest, эксклюзивный перевод статьи которых представляет Федеральное агентство новостей. Они обратили внимание, что экспортный вариант установки имеет максимальную дальность стрельбы в 280 километров. Эксперты подчеркнули, что обе версии не нарушают положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного США и Россией.

«Искандер» пришел на смену комплексу ОТР-23 «Ока», ликвидированному согласно ДРСМД, уточнили журналисты. Круговое вероятное отклонение его ракет зависит от используемой системы наведения: инерциальной или спутниковой, отметили авторы публикации. Для первого типа характерна погрешность в 200 метров, тогда как для второго — всего 50 метров. Боеприпасы могут быть оснащены, как ядерными, так и обычными боеголовками, список которых весьма обширен, обратили внимание аналитики. По их словам, большой выбор различных ракет делает «Искандер-М» универсальным оружием.

Ракеты российского ОТРК способны маневрировать, уклоняясь от систем противовоздушной обороны противника, подчеркнули эксперты. Кроме того, они способны отстреливать специальные приманки, обманывающие вражеские ракеты-перехватчики. Подобные контрмеры делают «Искандер-М» чрезвычайно опасным комплексом, так как перехват его боеприпасов при помощи существующих средств ПВО крайне затруднителен, констатировали авторы материала. По их словам, именно из-за этого Москва решила разместить подобные ОТРК на территории Калининградской области, превратив ее в неприступную крепость, представляющую большую угрозу для НАТО.

Ранее политолог Сергей Марков объяснил, почему поляки постоянно заявляют об угрозе со стороны России и ОТРК «Искандер-М». По его словам, Варшава пытается подобными высказываниями оправдать свою антироссийскую политику. Эксперт добавил, что говорящие о подобных вещах польские деятели знают, что вводят весь мир в заблуждение на счет РФ.