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Минэнерго России: страны Европы не обращались с просьбой увеличить экспорт угля

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 12:37
Экономика
Минэнерго России: страны Европы не обращались с просьбой увеличить экспорт угля
pixabay.com

Москва, 30 сентября. Министерство энергетики России не подтвердило информацию об обращении представителей европейских стран и КНР с просьбой увеличить поставку угля.

Сведения о том, что производители электроэнергии из Европы обратились к российским поставщикам угля с призывом нарастить экспорт продукции, распространило агентство Bloomberg. В материале указывалось, что это поможет региону справиться с энергетическим кризисом в условиях рекордно высоких цен на газ, пишет ТАСС.

«В Министерство энергетики РФ не поступало обращений со стороны КНР и европейских государств по вопросам наращивания экспорта угля из России», — заявили в ведомстве.

Кризисная ситуация в Европе сложилась из-за недостаточной заполненности газовых хранилищ в преддверии зимы и невозможности удовлетворить спрос за счет возобновляемых источников энергии.

Тем временем еще несколько поставщиков энергии в Великобритании прекратили работу из-за ралли газовых цен. Суммарно они обслуживали около 1% рынка.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон признал, что последствия взлета стоимости голубого топлива газ будут ощущаться в Европе всю зиму. Позиция России по этому вопросу не является ключевой, цитирует его INFOX.

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Все новости / Экономика / Минэнерго России: страны Европы не обращались с просьбой увеличить экспорт угля
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