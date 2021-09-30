Минэнерго России: страны Европы не обращались с просьбой увеличить экспорт угля

Москва, 30 сентября. Министерство энергетики России не подтвердило информацию об обращении представителей европейских стран и КНР с просьбой увеличить поставку угля.

Сведения о том, что производители электроэнергии из Европы обратились к российским поставщикам угля с призывом нарастить экспорт продукции, распространило агентство Bloomberg. В материале указывалось, что это поможет региону справиться с энергетическим кризисом в условиях рекордно высоких цен на газ, пишет ТАСС.

«В Министерство энергетики РФ не поступало обращений со стороны КНР и европейских государств по вопросам наращивания экспорта угля из России», — заявили в ведомстве.

Кризисная ситуация в Европе сложилась из-за недостаточной заполненности газовых хранилищ в преддверии зимы и невозможности удовлетворить спрос за счет возобновляемых источников энергии.

Тем временем еще несколько поставщиков энергии в Великобритании прекратили работу из-за ралли газовых цен. Суммарно они обслуживали около 1% рынка.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон признал, что последствия взлета стоимости голубого топлива газ будут ощущаться в Европе всю зиму. Позиция России по этому вопросу не является ключевой, цитирует его INFOX.