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Бойцы ВСУ подвергли массированному обстрелу территорию шахты имени Засядько в Донецке

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 13:00
Армия
Бойцы ВСУ подвергли массированному обстрелу территорию шахты имени Засядько в Донецке
Народные новости  /  Яна Баша

Донецк, 30 сентября. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли шахту имени Засядько в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе минугля и энергетики ДНР.

Согласно информации, в результате обстрелов ВСУ серьезные повреждения получило здание вакуумной насосной станции, остекление и кровля.

«Только по счастливой случайности никто из работников не пострадал», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения ВСУ ранее дважды открывали огонь по Яковлевской промышленной площадке шахты. Это уже второй по счету обстрел со стороны украинских военных за последние три недели, отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ обстреляли два населенных пункта на территории ДНР. Наблюдатели зафиксировали в 03:25 по московскому времени артиллерийский обстрел поселка Васильевка со стороны населенного пункта Новоселовка Вторая. В дальнейшем в 07:37 со стороны Каменки по селению Минеральное было выпущено 18 мин калибра 120 мм.

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днр всу обстрелы
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