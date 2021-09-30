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Сербский политик Попович поблагодарил Путина за поддержку в вопросе Косово
Политика
Сербский политик Попович поблагодарил Путина за поддержку в вопросе Косово
Федеральное агентство новостей  /  Алина Арсеньева

Белград, 30 сентября. Власти Сербии ценят поддержку России в вопросе Косово. Об этом заявил министр инноваций и технологического развития республики Ненад Попович.

Политик поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь. Он отметил, что сербское государство борется за защиту своих интересов по вопросу Косово. Поддержка России многое значит для официального Белграда, подчеркнул Попович в беседе с журналистами ТАСС.

Ранее депутат парламента Сербии Милован Дрецун указал на двойные стандарты Запада по отношению к республике. Белград не намерен отказываться от Косово ради членства в Евросоюзе, подчеркнул политик.

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