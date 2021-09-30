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Инвестор Исаков рассказал о преимуществах недооцененных акций

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 12:40
Экономика
Инвестор Исаков рассказал о преимуществах недооцененных акций
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 сентября. Директор по инвестициям компании «Открытие» Виталий Исаков посоветовал добавить в портфель недооцененные акции.

Дело в том, что их текущие котировки не в полной мере отражают возможные успехи бизнеса на горизонте трех-пяти лет. Некоторые отечественные компании могут показать хороший результат за этот период, отметил Исаков в беседе с агентством «Прайм».

«В указанный отрезок времени хороший результат могут принести такие российские компании, как "Глобалтранс", "Норникель", "Яндекс", EMC, МТС», — уверен эксперт.

Так, «Глобалтранс» ускоряется за счет роста ставок на аренду полувагонов, который продлится и в 2022 году. Также в пользу пойдет увеличение пропускной способности инфраструктуры на Дальнем Востоке и восстановление объемов нефтеперевозки.

На американском рынке следует обратить внимание на Facebook, Alphabet, Charter Communications, Berkshire Hathaway, Altria Group, приводит слова Исакова «ФедералПресс».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее поддержал позицию бизнеса по привязке налога на прибыль к дивидендам.

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