Более 50% россиян считают, что пожилым людям лучше жить в семье

Москва, 30 сентября. Пожилым гражданам лучше всего жить в семье. Таким мнением поделились 52% россиян. Соответствующий опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Больше половины респондентов согласны с тем, что пенсионеры должны жить в семье. В дома престарелых следует направлять только одиноких граждан, у которых нет детей. Почти треть опрошенных считают, что пожилые люди должны жить у себя дома, следует из данных ВЦИОМ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. В честь этого праздника российские пенсионеры могут получить прибавку к выплатам, рассказал адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.