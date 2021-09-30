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Третий кандидат в президенты Приднестровья направил документы в ЦИК республики
Политика
Третий кандидат в президенты Приднестровья направил документы в ЦИК республики
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Тирасполь, 30 сентября. Потенциальный кандидат в президенты Приднестровья Николай Малышев направил документы на регистрацию в Центральную избирательную комиссию республики, сообщила пресс-служба ЦИК.

Согласно полученной информации, новый претендент на пост главы республики проживает в Тирасполе. Малышев уже направил подписные листы и другие необходимые для выборов документы в ЦИК. Комиссия рассмотрит их в течение десяти дней и примет решение относительно регистрации кандидата.

Стоит отметить, что это уже третий кандидат в президенты Приднестровья. До этого о желании баллотироваться заявили самовыдвиженец Дирун Анатолий и действующий глава республики Вадим Красносельский.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский ранее заявил о готовности попросить Россию признать республику. По его словам, вопрос признания является техническим, но к этому нужно быть готовым.

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