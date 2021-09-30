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В аэропорту Барнаула у пассажира изъяли наркотик, замаскированный под кофе

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 14:22
Происшествия
В аэропорту Барнаула у пассажира изъяли наркотик, замаскированный под кофе
pixabay.com  /  Alexandra ❤️A life without animals is not worth living❤️

Барнаул, 30 сентября. Сотрудники таможенной и пограничной службы в барнаульском аэропорту заинтересовались пачкой кофейных зерен со странным содержимым. Оказалось, турист из Западной Европы решил провезти наркотик растительного происхождения в упаковке кофейных зерен, сообщает «Алтайская правда»

Наркотик он вез для личного потребления. Причем предварительно мужчина замаскировал его, придав вид кофейного зерна. Масса изъятого вещества составила чуть более 2,5 грамма. Приобретено оно было за рубежом. В международном аэропорту Барнаула пассажира задержали. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств». Как сообщила пресс-служба Управления МВД на транспорте по Сибири, обвинение жителю Западной Европы уже предъявлено.

Ранее ФАН сообщал о трагедии в Сургуте. Там двое молодых людей скончались в результате отравления психотропными веществами.

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