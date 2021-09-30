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Эксперты Defence24 представили «базовый сценарий» возможной войны между Польшей и Россией
Армия
Эксперты Defence24 представили «базовый сценарий» возможной войны между Польшей и Россией
wikipedia.org  /  Ministerstwo Obrony Narodowej

Варшава, 30 сентября. Белоруссия станет «плацдармом для российских войск» в случае войны между Москвой и Варшавой. К такому выводу пришли аналитики польского издания Defence24.

Эксперты утверждают, что Белоруссия является важным регионом для наступательных и оборонительных операций в треугольнике Варшава — Вильнюс — Минск. По их мнению, «базовый сценарий» действий России предполагает переброску войск в Белоруссию, что отрабатывалось в рамках недавних учений «Запад-2021». Польские аналитики уверены, что именно Белоруссия якобы станет коридором для транспортировки войск к Сувалкскому коридору и Калининграду.

По словам авторов публикации, железнодорожная инфраструктура Белоруссии приобретает стратегическое значение в случае возможной войны между Россией и Польшей, так как она способна обеспечить быструю переброску сил и ресурсов. Не менее важными являются белорусские военные полигоны, которые позволяют принимать и размещать крупные силы.

Напомним, российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» проходили с 10 по 16 сентября на 15 военных полигонах в России и Белоруссии. В маневрах были задействованы около 200 тысяч военнослужащих и более 1,5 тысячи единиц вооружения и техники. При этом 13 сентября президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу побывали на полигоне Мулино в Нижегородской области, где наблюдали за основным этапом маневров, передает телеканал «360».

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