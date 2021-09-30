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Первый выпуск шоу Ивлеевой с переодетыми мужчинами набрал более 9 тысяч дизлайков

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 12:18
Шоу-бизнес
Первый выпуск шоу Ивлеевой с переодетыми мужчинами набрал более 9 тысяч дизлайков
instagram.com  /  @_agentgirl_

Москва, 30 сентября. Звезда шоу «Орел и решка», блогер Настя Ивлеева представила первый выпуск своего нового драг-шоу «Королевские кобры». Проект получил противоречивые оценки зрителей.

Главными героями нового шоу Ивлеевой, запущенного на ее YouTube-канале 29 сентября, стали представители направления драг-квин. К нему относят артистов мужского пола, переодетых в женскую одежду и выступающих в таких образах на сцене.

Согласно описанию «Королевских кобр», проект пройдет в шесть этапов. В каждом из них переодетые мужчины будут пытаться завоевать симпатии зрителей своими выступлениями. В первом выпуске соведущим Ивлеевой стал шоумен Александр Гудков.

Пока далеко не все зрители «Королевских кобр» оценили драг-шоу. Пилотный выпуск проекта набрал за сутки 23 тысячи лайков и более 9 тысяч дизлайков, при этом посмотрели видео около 440 тысяч раз. В комментариях многие пользователи YouTube указали на недостатки шоу Ивлеевой.

«Такое ощущение, что артисты пришли поразвлекать Ивлееву и не больше»;

«Очень хочется больше личности в шоу, чтобы понимать, кто скрывается за образом, как кто пришел в драг. Так будет больше привязанности зрителя к персонажам, иначе очень обезличенно получается»;

«Артисты большие молодцы, но само «шоу» отсутствует — уровень школьной постановки», — написали возмущенные зрители.

Ранее драг-проект ведущей «Орла и решки» жестко раскритиковала актриса Мария Шукшина. Артистка считает, что шоу Ивлеевой с переодетыми мужчинами нужно запретить.

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Все новости / Шоу-бизнес / Первый выпуск шоу Ивлеевой с переодетыми мужчинами набрал более 9 тысяч дизлайков
орел и решка ивлеева телеведущая
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