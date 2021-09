На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа

Гонолулу, 30 сентября. Извержение вулкана Килауэа началось на самом большом острове архипелага Гавайи, введен в действие «красный» код опасности авиации.

По данным Геологической службы США, извержение вулкана началось вечером в среду в кратере Халемаумау, который расположен на вершине вулкана Килауэа. Ученые сообщают, что в кратере наблюдаются фонтаны лавы, над вулканом поднимаются облака вулканического газа.

Вулканологи подчеркивают, что извержение происходит на территории Национального парка Гавайские вулканы и не угрожает жилым районам острова.

????#BREAKING: Kilauea is currently erupting on the Big Island of Hawaii



????#kilauea l #Hawaii



USGS has issued a red warning for Kilauea Hawaii as it currently erupting Impacts may Cause Volcanic toxic gases, falling rocks and earthquakes this is primarily near the crater pic.twitter.com/TcO6VkAQJA