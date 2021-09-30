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Baijiahao: российский Су-27 сорвал планы самолета-разведчика ВВС США у берегов Крыма
Армия
Baijiahao: российский Су-27 сорвал планы самолета-разведчика ВВС США у берегов Крыма
wikipedia.org  /  Tibboh / CC BY-SA 4.0

Пекин, 30 сентября. Российские военные в очередной раз пресекли провокацию ВВС США в небе над Черным морем. Об этом пишет китайское издание Baijiahao.

Китайские аналитики напомнили, что 26 сентября американский стратегический бомбардировщик В-52Н попытался приблизиться к российским границам над акваторией Тихого океана. На перехват самолета ВВС США были подняты три истребителя Су-35С из состава ВКС РФ. После этого ракетоносец удалился от границы воздушного пространства России.

При этом 28 сентября российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик ВВС США RC-135 над Черным морем. Американский шпион пытался получить информацию о силах Черноморского флота ВМФ РФ на Крымском полуострове. Однако экипаж российского истребителя сорвал планы самолета ВВС США, в результате чего «шпиону пришлось убегать», передает «ПолитРоссия».

«Не исключено, что во время полета Су-27 продемонстрировал американскому самолету свои ракеты класса «воздух-воздух», подвешенные под крыльями. В результате разведчику пришлось убегать», – говорится в публикации.

Ранее радикальное движение «Талибан»1 (запрещенная в России террористическая группировка) заявило о незаконном вторжении американских беспилотников в воздушное пространство Афганистана. При этом в середине сентября Пентагон признал ошибочным удар американского беспилотника в Кабуле, в результате которого погибли десять человек, передает RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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