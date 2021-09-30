Путин: в РФ идет активная работа по переходу к низкоуглеродной экономике

Москва, 30 сентября. Активную работу по созданию условий для перехода к низкоуглеродной экономике подтвердил президент России Владимир Путин.

РФ и Казахстан решают целый ряд задач по снижению негативного воздействия деятельности человека на окружающую среду, указал российский лидер на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества двух стран, который проходит в онлайн-режиме.

Речь идет о переходе к новому энергетическому укладу, предполагающему сокращение использования углеводородов и ускоренную декарбонизацию экономики. По словам Путина, это требует объединения усилий как федеральных, так и региональных властей.

«Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что в России ведется активная работа по формированию условий для перехода к низкоуглеродной экономике», — обратил внимание глава государства.

Развитие зеленой энергетики может отрицательно повлиять на нефтегазовую промышленность РФ. Такое мнение ранее выразил политолог Николай Стариков.

В Санкт-Петербурге открылся VI Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии (#ВместеЯрче). Его участники смогут посетить городские объекты топливно-энергетического комплекса в формате видеоэкскурсии, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».