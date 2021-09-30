Силовики освободили мигрантов из плена контрабандистов на западе Ливии

Триполи, 30 сентября. Сотрудники уголовного розыска освободили семерых мигрантов разных национальностей из плена контрабандистов.

Пресс-служба Управления безопасности Бани Валида сообщила, что сотрудники получили информацию о нахождении заложников в одном из домов в черте города. После этого силовики провели операцию по спасению пленников.

В ведомстве подтвердили, что семеро освобожденных являются гражданами Египта, Судана и Чада. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Накануне СМИ сообщили об обнаружении тел четырех суданцев. Беженцы пытались пересечь пустыню на юго-востоке страны.

Ранее генпрокуратура Ливии арестовала группу контрабандистов, виновных в гибели как минимум шести мигрантов. Преступники переправляли людей через территорию североафриканского государства за деньги.

Ливия является важнейшим транзитным пунктом для африканских мигрантов, стремящихся морем попасть в Европу. Контрабандисты создали бизнес по переправе беженцев, используя ухудшающуюся ситуацию в области безопасности и политический раскол.

Согласно данным Международной организации по миграции, только за первую половину 2021 года береговая охрана помешала добраться до ЕС 24 тысячам нелегалам.