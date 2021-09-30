Моргенштерн стал ведущим нового проекта канала СТС «Русский ниндзя»

Москва, 30 сентября. Скандально известный рэпер Моргенштерн продолжает пробовать себя в новых видах деятельности. На этот раз музыкант стал ведущим нового экстремального шоу.

Рэп-исполнителя пригласили на канал СТС, где он появится в эфире в качестве ведущего проекта «Русский ниндзя». Шоу снимут по международному формату и будут показывать на буднях в 20:00 по московскому времени.

В рамках передачи участники будут проходить сложнейшую полосу препятствий. В наблюдении за героями компанию Моргенштерну составит бывший капитан сборной России по регби Василий Артемьев. Кроме того, на шоу позвали блогера Иду Галич, которая будет поддерживать участников и болельщиков.

Съемки «Русского ниндзя» начнутся в октябре в сочинском Олимпийском парке, пишут «Дни.ру». Здесь появится сложнейшая полоса препятствий, которую частями доставляли из Бельгии.

Ранее Моргенштерн открыл в Москве собственную бургерную под названием KAIF Burger. Эпатажный рэпер пришел на открытие заведения в черной шубе.