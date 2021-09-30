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Казахстан подписал 13 документов с Россией на форуме межрегионального сотрудничества

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 11:58
Политика
Казахстан подписал 13 документов с Россией на форуме межрегионального сотрудничества
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Нур-Султан, 30 сентября. Россия и Казахстан подписали 13 документов в рамках проведения форума межрегионального сотрудничества, сообщил казахский президент Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, переговоры были конструктивными и деловыми.

«Обсуждены основные проблемы, определены задачи на предстоящий период, даны конкретные поручения», — сказал президент.

Глава Башкирии Радий Хабиров и премьер Казахстана ранее обсудили перспективы межрегионального сотрудничества в рамках мероприятия. Стороны затронули вопрос взаимодействия в сфере охраны ресурсов трансграничной реки Урал.

Как стало известно, российский президент Владимир Путин также планирует принять участие в форуме. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в рамках мероприятия российский лидер встретится со своим казахским коллегой.

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Казахстан форум токаев
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