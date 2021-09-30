Эрдоган указал на право Турции укреплять оборону российским оружием

Анкара, 30 сентября. Турция не приняла бы решение о закупке российских зенитных ракетных систем С-400, если бы Соединенные Штаты продали Анкаре комплексы Patriot.

Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. В интервью, взятому по случаю ежегодной сессии Генассамблеи ООН, говорится, что президент Турции указал на право страны закупать любое оружие для укрепления своей обороноспособности.

«Я думаю это того стоило. Мы вправе укреплять нашу оборону, как нам заблагорассудится», — подчеркнул Эрдоган.

При этом глава государства отметил, что Анкара выступает за улучшение отношений с Вашингтоном.

Стоит напомнить, что сделка c Москвой по вопросу С-400 остается одним из основных раздражителей в американо-турецких отношениях. Договоренности о поставках стали поводом для санкций и ограничения военно-технического сотрудничества между партнерами по НАТО.