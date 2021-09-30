Катар присоединился к санкционной войне США против ливанской «Хезболлы»

Катар присоединился к США в их борьбе с ливанской шиитской организацией «Хезболла». В среду, 29 сентября, две страны предприняли скоординированные действия, направленные на ослабление позиций исламистского движения на Аравийском полуострове.

Как сообщает американской минфин, Вашингтон и Доха включили в санкционный список ряд лиц и компаний, якобы входящих в сеть финансовой и материальной поддержки «Хезболлы».

U.S., Qatar target Hezbollah financial network with sanctions https://t.co/QwSxx9yb38 pic.twitter.com/eD1UaG6z8j — Reuters (@Reuters) September 29, 2021

В частности, под ограничения попали предприниматели Али Реда Хасан аль-Банаи, Али Реда аль-Кассаби Лари, Абд аль-Муайид аль-Банаир и другие. Среди них есть граждане Катара, Саудовской Аравии и Бахрейна, а также один палестинец, говорится на сайте министерства.

«Трансграничный характер сети "Хезболлы" подчеркивает важность нашего постоянного сотрудничества с международными партнерами, такими как Правительство Катара, для защиты американской и международной финансовой системы от злоупотреблений террористов», — сказала Андреа Гаки, директор Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Федеральное агентство новостей /

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь заявил, что новые санкции стали «одним из самых значительных совместных действий» американской администрации со страной — участницей Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). При этом он призвал другие правительства региона последовать примеру Вашингтона и Катара в борьбе с «Хезболлой».

Помимо этого, глава американского Государственного департамента сообщил, что руководство Бахрейна также отозвалось на инициативу Соединенных Штатов и заморозило банковские счета, связанные с сетью исламистской организации. Трое человек, подозреваемых в партнерстве с шиитским объединением, были задержаны.

The #US and #Qatar announce “coordinated actions” against a major #Hezbollah financial network based in the Gulf, the State Department says.https://t.co/quixuDRqdp — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 29, 2021

Борьба продолжается

Введенные США и Катаром санкции стали частью масштабной кампании, направленной на противодействие «Хезболле», признанной американцами террористической группировкой. Целенаправленная борьба с ней ведется давно, однако в сентябре этого года она вышла на новый уровень.

Усиление давления было спровоцировано недавними поставками иранского топлива в Ливан, которые руководство организации наладило несмотря на санкции Вашингтона против Тегерана.

U.S. issues sanctions tied to supporters of Hezbollah, Iran - Treasury https://t.co/FiQGGY4sC7 — Reuters Iran (@ReutersIran) September 17, 2021

В настоящее время США сохраняют введенные ранее ограничительные меры в отношении Ирана, запрещающие любым странам торговать нефтепродуктами с Исламской Республикой. В то же время ливанское руководство не может самостоятельно решить проблему дефицита энергоносителей — из-за экономического кризиса Бейрут не располагает ресурсами, необходимыми на закупку топлива для обеспечения нужд граждан и работы электростанций страны.

В сложившихся условиях «Хезболла» по своей инициативе договорилась с иранскими властями на поставки товаров, экспорту которых американская администрация препятствует угрозой введения новых санкций. При этом военно-политическая организация оплачивает энергоресурсы из собственного бюджета.

Despite US Sanctions, Iran is Supplying Petrol to Lebanon, the commander of Lebanon’s armed Hezbollah organization stated on Thursday that an Iranian fuel tanker would arrive in Lebanon “within hours.” This was Lebanon’s first fuel supply from #Iran. https://t.co/u4YiRgE4jp — StopFundamentalism (@SFundamentalism) September 10, 2021

Чтобы избежать давления, которое могло быть оказано на Ливан из-за данного шага, транзит топлива организовали обходным путем: сначала танкеры с нефтепродуктами идут до Сирии, откуда топливо на автоцистернах едет в соседнее государство.

Формально это освободило ливанцев от санкционного давления, однако его не избежали «Хезболла» и Иран. После того как первая партия топлива прибыла в страну, Вашингтон ввел новый пакет ограничений, ударивших по сетям обеспечения союзников.

Global Look Press / Haitham Moussawi / Keystone Press Agency / Marwan Naamani / dpa

Данный шаг стал публичной демонстрацией того, как американская администрация наказывает шиитский союз, не учитывающий ее требования. Впрочем, публично в Вашингтоне оправдывают санкции своими целенаправленными шагами по борьбе с терроризмом.

The United States has sanctioned Lebanon and Kuwait-based financial conduits that fund the Lebanese group Hezbollah, as well as financial facilitators and front companies that support it and its sponsor Iranhttps://t.co/65Vv8nOACR — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 17, 2021

На деле же американское руководство ослабляет «Хезболлу», являющуюся важной частью жизни Ливана — помимо военной деятельности, организация имеет и политический офис, члены движения являются полноценными членами парламента.

И даже если действия исламистского движения имеют популистскую основу, сейчас они помогают стране сгладить существующий энергетический кризис, мешающий работе ключевых государственных институтов, препятствующий работе больниц, школ и иных учреждений гражданского общества. Какими бы ни были мотивы организации поставок иранского топлива, они позволяют улучшить жизнь простых людей.

В этих условиях Вашингтон мог бы оказать помощь переживающему сложные времена Бейруту и тем самым укрепить позиции лояльной Западу центральной власти государства. Однако вместо этого США и их союзники на Ближнем Востоке идут путем усиления давления и дестабилизации обстановки в стране — возможное прекращения поддержки граждан со стороны «Хезболлы» лишь усугубит неблагоприятную обстановку, в которой ливанцы живут в последние годы.