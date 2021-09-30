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Катар присоединился к санкционной войне США против ливанской «Хезболлы»
Весь мир
Катар присоединился к санкционной войне США против ливанской «Хезболлы»
wikimedia.org  /  Khamenei.ir / CC BY 4.0

Катар присоединился к США в их борьбе с ливанской шиитской организацией «Хезболла». В среду, 29 сентября, две страны предприняли скоординированные действия, направленные на ослабление позиций исламистского движения на Аравийском полуострове.

Как сообщает американской минфин, Вашингтон и Доха включили в санкционный список ряд лиц и компаний, якобы входящих в сеть финансовой и материальной поддержки «Хезболлы».

В частности, под ограничения попали предприниматели Али Реда Хасан аль-Банаи, Али Реда аль-Кассаби Лари, Абд аль-Муайид аль-Банаир и другие. Среди них есть граждане Катара, Саудовской Аравии и Бахрейна, а также один палестинец, говорится на сайте министерства.

«Трансграничный характер сети "Хезболлы" подчеркивает важность нашего постоянного сотрудничества с международными партнерами, такими как Правительство Катара, для защиты американской и международной финансовой системы от злоупотреблений террористов», — сказала Андреа Гаки, директор Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Катар присоединился к санкционной войне США против ливанской «Хезболлы»
Федеральное агентство новостей  / 

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь заявил, что новые санкции стали «одним из самых значительных совместных действий» американской администрации со страной — участницей Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). При этом он призвал другие правительства региона последовать примеру Вашингтона и Катара в борьбе с «Хезболлой».

Помимо этого, глава американского Государственного департамента сообщил, что руководство Бахрейна также отозвалось на инициативу Соединенных Штатов и заморозило банковские счета, связанные с сетью исламистской организации. Трое человек, подозреваемых в партнерстве с шиитским объединением, были задержаны.

Борьба продолжается

Введенные США и Катаром санкции стали частью масштабной кампании, направленной на противодействие «Хезболле», признанной американцами террористической группировкой. Целенаправленная борьба с ней ведется давно, однако в сентябре этого года она вышла на новый уровень.

Усиление давления было спровоцировано недавними поставками иранского топлива в Ливан, которые руководство организации наладило несмотря на санкции Вашингтона против Тегерана.

В настоящее время США сохраняют введенные ранее ограничительные меры в отношении Ирана, запрещающие любым странам торговать нефтепродуктами с Исламской Республикой. В то же время ливанское руководство не может самостоятельно решить проблему дефицита энергоносителей — из-за экономического кризиса Бейрут не располагает ресурсами, необходимыми на закупку топлива для обеспечения нужд граждан и работы электростанций страны.

В сложившихся условиях «Хезболла» по своей инициативе договорилась с иранскими властями на поставки товаров, экспорту которых американская администрация препятствует угрозой введения новых санкций. При этом военно-политическая организация оплачивает энергоресурсы из собственного бюджета.

Чтобы избежать давления, которое могло быть оказано на Ливан из-за данного шага, транзит топлива организовали обходным путем: сначала танкеры с нефтепродуктами идут до Сирии, откуда топливо на автоцистернах едет в соседнее государство.

Формально это освободило ливанцев от санкционного давления, однако его не избежали «Хезболла» и Иран. После того как первая партия топлива прибыла в страну, Вашингтон ввел новый пакет ограничений, ударивших по сетям обеспечения союзников.

Борьба с шиитской сетью: США ввели новые санкции против Ирана и «Хезболлы» — прочитать подробности
Global Look Press  / Haitham Moussawi / Keystone Press Agency / Marwan Naamani / dpa

Данный шаг стал публичной демонстрацией того, как американская администрация наказывает шиитский союз, не учитывающий ее требования. Впрочем, публично в Вашингтоне оправдывают санкции своими целенаправленными шагами по борьбе с терроризмом.

На деле же американское руководство ослабляет «Хезболлу», являющуюся важной частью жизни Ливана — помимо военной деятельности, организация имеет и политический офис, члены движения являются полноценными членами парламента.

И даже если действия исламистского движения имеют популистскую основу, сейчас они помогают стране сгладить существующий энергетический кризис, мешающий работе ключевых государственных институтов, препятствующий работе больниц, школ и иных учреждений гражданского общества. Какими бы ни были мотивы организации поставок иранского топлива, они позволяют улучшить жизнь простых людей.

В этих условиях Вашингтон мог бы оказать помощь переживающему сложные времена Бейруту и тем самым укрепить позиции лояльной Западу центральной власти государства. Однако вместо этого США и их союзники на Ближнем Востоке идут путем усиления давления и дестабилизации обстановки в стране — возможное прекращения поддержки граждан со стороны «Хезболлы» лишь усугубит неблагоприятную обстановку, в которой ливанцы живут в последние годы.

«Хезболла»: как криптогруппировка стала мощнейшей силой на Ближнем Востоке
Федеральное агентство новостей  / 

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