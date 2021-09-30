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Baijiahao: Украина превратила себя в «пороховую бочку» в обмен на пустые обещания Запада
Политика
Baijiahao: Украина превратила себя в «пороховую бочку» в обмен на пустые обещания Запада
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 сентября. Украина поставила на карту слишком многое и фактически превратила себя в «пороховую бочку Европы», а взамен получила только пустые обещания от Вашингтона, пишет Baijiahao.

На публикацию в китайском информационном сервисе о положении дел на Украине обратило внимание издание «ПолитРоссия». Официальный Киев выполняет все, что скажет «вашингтонский обком», даже если это идет вразрез с коренными интересами народа. В качестве примера китайские обозреватели привели ситуацию с ухудшением отношений между Украиной и Белоруссией. Команда президента Владимира Зеленского каждым своим решением загоняет себя в «пороховой угол», окружая себя все новыми и новыми врагами, отмечают аналитики.

«Причина, по которой Киев превратил доброго соседа во врага, связана с желанием Украины служить «пушечным мясом» для Запада. <...> Украина идет на поводу у Запада и провоцирует своих соседей, не задумываясь об опасных последствиях», — пишет китайский колумнист.

Фатальной ошибкой команды Зеленского стала заведомая невозвратность всех принятых решений. В качестве примера автор приводит размещение войск НАТО на территории Украины в непосредственной близости от границ России и Белоруссии. Официальный Киев банально используют, отдариваясь каждый раз очередной порцией обещаний, уверены в Baijiahao. Однако если команда Зеленского или его преемника доведет противостояние с Минском и Москвой до действительно горячей стадии, все западные «союзники» тут же исчезнут, уверен журналист.

«Запад не желает брать на себя какую бы то ни было ответственность и не намерен участвовать в прямой конфронтации с Москвой из-за Украины. Тем временем Киев сам превратил себя в пороховую бочку, поставив под угрозу мир во всей Европе», — резюмирует аналитик.

От сотрудничества с Киевом открещиваются не только в Москве и Минске, но и в Будапеште. Одним из самых скандальных событий конца сентября стало заключение между Венгрией и Россией прямого контракта на поставки газа, что привело в ярость украинские власти. Читатели британские Daily Express приветствовали решение команды венгерского премьера Виктора Орбана.

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