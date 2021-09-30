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Кулеба призвал реально оценивать шансы на вступление Украины в Евросоюз

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 11:25
Политика
Кулеба призвал реально оценивать шансы на вступление Украины в Евросоюз
wikipedia.org  /  SergKh78 / CC BY-SA 4.0

Киев, 30 сентября. Киев должен реально оценивать возможности по вступлению в Евросоюз (ЕС), заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркивал, что у киевских властей пока нет четкого понимания, когда и на каких условиях страна может стать членом Евросоюза и НАТО. Однако Кулеба убежден, что Украина должна реально взвешивать свои шансы на вступление в ЕС.

Ранее Дмитрий Кулеба говорил, что сроки вступления Украины в ряды НАТО остаются туманными. По его словам, некоторые государства не хотят видеть Украину в Альянсе.

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украина евросоюз кулеба
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