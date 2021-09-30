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Александр Гордон признался в эфире Первого канала, что страдает от алкогольной зависимости

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 11:21
Шоу-бизнес
Александр Гордон признался в эфире Первого канала, что страдает от алкогольной зависимости
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 30 сентября. Телеведущий и режиссер Александр Гордон откровенно рассказал о своем пристрастии к спиртному. Журналист сделал признание в эфире Первого канала.

Гордон вернулся на телеэкраны в новом сезоне шоу «Док-Ток», но перед началом выпуска ведущий обратился к публике. Он признался, что страдает от алкогольной зависимости. По словам режиссера, он оказался в тупике и не может винить в этом ни коронавирус, не постковидный синдром, ни плотный рабочий график.

«Выход из этого тупика я нашел самый скверный — алкоголь. Причем дошло до того, что я мог пить на записях программы», — подчеркнул телеведущий.

Гордон назвал употребление спиртного во время работы непрофессиональным и недопустимым. Поскольку режиссер понимал всю тяжесть ситуации, он обратился к специалистам, являющимся и экспертами телепередач, чтобы справиться с пагубной зависимостью. У ведущего появилось время на это минувшим летом, однако он по-прежнему продолжает выполнять рекомендации профессионалов.

«Поэтому убежден, что этот довольно сложный период моей жизни остался в прошлом», — цитирует Гордона издание «Дни.ру».

Бывшая жена телеведущего, юрист и общественный деятель Катя Гордон ранее вспоминала о пристрастии режиссера к спиртному. По словам адвоката, все годы, что они жили с Гордоном, ей приходилось «воевать с бутылкой».

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