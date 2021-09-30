Энергокризис ЕС запустил волну банкротств среди британских компаний

Лондон, 30 сентября. Несколько крупных поставщиков энергии Соединенного Королевства прекратили работу из-за ралли газовых цен.

Более 223 тысяч домохозяйств и организаций в Великобритании будут вынуждены искать нового поставщика энергии. Европейских кризис энергоносителей заставил Igloo Energy Supply, Enstroga и Symbio Energy объявить о закрытии. Три обанкротившихся поставщика суммарно обслуживали около 1% рынка. Компания Igloo, например, напрямую заявила о невозможности работать из-за «невероятно высоких цен на газ», пишет Bloomberg.

Еще пять коммунальных предприятий Соединенного Королевства прекратили свою деятельность с начала августа. В министерстве предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии назвали ситуацию «экстремальным ценовым шоком».

Специалист в сфере энергетики Дмитрий Марунич отмечал, что дефицит газа в ЕС невыгоден Украине, поскольку она привязана к ценам на европейских биржах.

В свою очередь эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин опасается замедления темпов роста глобальной экономики, разгона инфляции и ужесточения монетарной политики центробанков. В итоге это мешает укреплению рубля, приводит его мнение INFOX.