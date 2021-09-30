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Фракция «Слуга народа» запустила процедуру отставки председателя Рады Разумкова
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Фракция «Слуга народа» запустила процедуру отставки председателя Рады Разумкова
facebook.com  /  Слуга Народу

Киев, 30 сентября. Фракция правящей украинской партии «Слуга народа» инициировала процедуру отставки председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова, сообщил один из депутатов парламента.

Сам спикер недавно заявил, что депутаты Рады не собирали подписи за его отставку. По словам Разумкова, вопрос его отстранения обсуждается на уровне «кулуарных разговоров».

Информированный источник киевских журналистов отметил, что «Слуга народа» рассчитывает заручиться поддержкой достаточного количества народных депутатов в вопросе отставки Разумкова. Плюс ко всему может быть рассмотрен вопрос увольнения некоторых членов правительства, добавил источник.

Политолог Александр Лазарев ранее оценил перспективы президентства Разумкова на Украине. По его словам, спикер действительно имеет неплохой опыт в среде политконсультантов.

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украина разумков слуга народа
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