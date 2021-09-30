Ростех создал «цифровые двойники» боеприпасов для снижения затрат и сроков их выпуска

Москва, 30 сентября. Специалистами НИМИ имени В. В. Бахирева (входит в холдинг «Технодинамика» государственной корпорации «Ростех») успешно разработаны цифровые имитаторы боеприпасов.

Технология моделирования с помощью суперкомпьютеров позволила значительно снизить затраты при производстве реальных боеприпасов и при этом уменьшить сроки создания военных изделий. Об этом сообщили представители пресс-службы «Термодинамики».

«Результаты проведенной работы показали высокую идентичность моделирования при проведении реальных испытаний на полигоне, что подтвердило целесообразность развития этого направления — создания цифровых двойников», — цитируются в опубликованном релизе слова гендиректора холдинга Игоря Насенкова.

Он сообщил, что в НИМИ имени В. В. Бахирева был создан цифровой имитатор кумулятивного танкового снаряда «Двойник-КС». С помощью моделирования удалось достоверно изучить поведение снаряда в танковом стволе, его полет по траектории и особенности поражения различных целей.

Ранее стало известно о начале выпуска на предприятиях Ростеха новейших комплексов защиты тяжелой боевой техники ВС РФ от поражающих факторов высокоточного оружия.