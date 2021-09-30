Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 11:38
11:30
Общество
Вакцина «ЭпиВакКорона» показала эффективность в 90%
11:30
Происшествия
Силовики пришли с обысками к родителям шеф-редактора The Insider
11:27
Весь мир
США отозвали атташе из Манагуа за высокую оценку армии Никарагуа
11:22
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 30 сентября, праздники, факты, люди
11:22
Политика
Кулеба призвал реально оценивать шансы на вступление Украины в Евросоюз
11:22
Происшествия
Опубликовано видео задержания лидера неонацистской группировки во Владивостоке
11:21
Шоу-бизнес
Александр Гордон признался в эфире Первого канала, что страдает от алкогольной зависимости
11:20
Политика
Фракция «Слуга народа» запустила процедуру отставки председателя Рады Разумкова
11:19
Экономика
Энергокризис ЕС запустил волну банкротств среди британских компаний
11:18
Общество
Звуковой «террор» или искусство: какое будущее ждет уличных музыкантов Перми
Все новости

Ростех создал «цифровые двойники» боеприпасов для снижения затрат и сроков их выпуска
Армия
Ростех создал «цифровые двойники» боеприпасов для снижения затрат и сроков их выпуска
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Москва, 30 сентября. Специалистами НИМИ имени В. В. Бахирева (входит в холдинг «Технодинамика» государственной корпорации «Ростех») успешно разработаны цифровые имитаторы боеприпасов.

Технология моделирования с помощью суперкомпьютеров позволила значительно снизить затраты при производстве реальных боеприпасов и при этом уменьшить сроки создания военных изделий. Об этом сообщили представители пресс-службы «Термодинамики».

«Результаты проведенной работы показали высокую идентичность моделирования при проведении реальных испытаний на полигоне, что подтвердило целесообразность развития этого направления — создания цифровых двойников», — цитируются в опубликованном релизе слова гендиректора холдинга Игоря Насенкова.

Он сообщил, что в НИМИ имени В. В. Бахирева был создан цифровой имитатор кумулятивного танкового снаряда «Двойник-КС». С помощью моделирования удалось достоверно изучить поведение снаряда в танковом стволе, его полет по траектории и особенности поражения различных целей.

Ранее стало известно о начале выпуска на предприятиях Ростеха новейших комплексов защиты тяжелой боевой техники ВС РФ от поражающих факторов высокоточного оружия.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Ростех создал «цифровые двойники» боеприпасов для снижения затрат и сроков их выпуска
ростех вс рф снаряды
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru