Эрдоган будет участвовать в открытии аэропорта в Нагорном Карабахе

Анкара, 30 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в открытии международного аэропорта в Нагорном Карабахе, передают СМИ.

Воздушную гавань в Физули начали строить зимой. Запланировано строительство аэропортов в Лачинском и Зангиланском районах. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, Эрдоган будет участвовать в церемонии открытия физулинского аэропорта.

Ранее сообщалось, что началось фактическое функционирование аэропорта Физули. Пассажирские самолеты выполнили рейсы из аэропорта Баку.