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Эрдоган будет участвовать в открытии аэропорта в Нагорном Карабахе

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 11:03
Политика
Эрдоган будет участвовать в открытии аэропорта в Нагорном Карабахе
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Анкара, 30 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в открытии международного аэропорта в Нагорном Карабахе, передают СМИ.

Воздушную гавань в Физули начали строить зимой. Запланировано строительство аэропортов в Лачинском и Зангиланском районах. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, Эрдоган будет участвовать в церемонии открытия физулинского аэропорта.

Ранее сообщалось, что началось фактическое функционирование аэропорта Физули. Пассажирские самолеты выполнили рейсы из аэропорта Баку.

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