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В Кремле ответили на слова Берлускони о дефиците лидеров в Европе

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 10:51
Политика
В Кремле ответили на слова Берлускони о дефиците лидеров в Европе
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 30 сентября. Интервью экс-премьера Италии Сильвио Берлускони не оставили без внимания в Москве. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил слова о дефиците лидеров в Старом Свете.

В комментарии авторитетному итальянскому изданию La Stampa Берлускони сравнил президента России Владимира Путина и кандидата в канцлеры ФРГ Олафа Шольца. По словам депутата Европарламента, сам факт того, что Шольц претендует на звание главы крупнейшей экономики Европы, демонстрирует вопиющее отсутствие политических лидеров в мире. Песков ответил Берлускони в заочной дискуссии в ходе беседы с представителями прессы.

«Для нас главное — самим не сталкиваться с таким дефицитом у себя!» — заявил пресс-секретарь президента России.

Также в ходе сравнения Шольца с Путиным Берлускони высоко отозвался о фигуре самого российского лидера. По мнению основателя партии «Вперед, Италия», Владимир Путин — единственный из действующих во всем мире лидеров стран, кого действительно можно назвать выдающимся.

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