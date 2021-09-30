В Кремле ответили на слова Берлускони о дефиците лидеров в Европе

Москва, 30 сентября. Интервью экс-премьера Италии Сильвио Берлускони не оставили без внимания в Москве. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил слова о дефиците лидеров в Старом Свете.

В комментарии авторитетному итальянскому изданию La Stampa Берлускони сравнил президента России Владимира Путина и кандидата в канцлеры ФРГ Олафа Шольца. По словам депутата Европарламента, сам факт того, что Шольц претендует на звание главы крупнейшей экономики Европы, демонстрирует вопиющее отсутствие политических лидеров в мире. Песков ответил Берлускони в заочной дискуссии в ходе беседы с представителями прессы.

«Для нас главное — самим не сталкиваться с таким дефицитом у себя!» — заявил пресс-секретарь президента России.

Также в ходе сравнения Шольца с Путиным Берлускони высоко отозвался о фигуре самого российского лидера. По мнению основателя партии «Вперед, Италия», Владимир Путин — единственный из действующих во всем мире лидеров стран, кого действительно можно назвать выдающимся.