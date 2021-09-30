Михаил Шац покинул Москву после развода с Татьяной Лазаревой

Москва, 30 сентября. Юморист и шоумен Михаил Шац переехал из Москвы в другой город после расставания со своей бывшей супругой, телеведущей и актрисой Татьяной Лазаревой.

Первые сообщения о разводе звездной пары появились еще летом, когда Шац перестал носить обручальное кольцо. Однако тогда знаменитости не стали подтверждать информацию о разрыве. Лишь недавно Лазарева сообщила, что они с шоуменом действительно расторгли брак.

После развода юморист покинул столицу, в которой жил последние 25 лет, и перебрался в родной Петербург. По словам людей из окружения бывших супругов, Шац захотел какое-то время пожить в родительской квартире.

«Она находится в самом центре Питера, плюс вокруг такие места, с которыми связано много воспоминаний из детства», — отметили анонимные источники.

При этом шоумену все равно придется периодически летать в Москву по работе, так как там у него есть несколько проектов. Лазарева же, как рассказали в окружении ведущих, наоборот, полноценно осела в столице. Это произошло после того, как младшая дочь пары Антонина уехала учиться в Лондон, пишет «СтарХит».

Татьяна Лазарева признавалась, что развелась с мужем после отказа от приема антидепрессантов. По словам телеведущей, в их браке с Шацем не было места изменам.