Концерн «Электроприбор» поставит улучшенные комплексы на подлодки для Индии

Москва, 30 сентября. Специалисты установят на подводные лодки для Индии новейшие приборные комплексы, рассказал научный руководитель ЦНИИ «Электроприбор» Владимир Пешехонов.

Кораблестроители из России разместят на дизель-электрических субмаринах проекта 751 улучшенные навигационные и перископные комплексы в случае победы в тендере. Российские подводные лодки являются полностью конкурентоспособными, передает ТАСС слова академика РАН Владимира Пешехонова.

На текущий момент комплексы уже успели пройти техническую модернизацию, что положительно сказалось на их технических характеристиках. Перископ был оснащен тепловизором, лазерным дальномером, системой обработки информации на основе новой базы. Показатели были в целом улучшены, обратил внимание Пешехонов.

Аналитики китайского портала Sina ранее указали на решающее преимущество российских подлодок над субмаринами ВМС США. Конструктивные особенности позволяют подводным лодкам ВМФ РФ успешнее действовать в условиях Арктики.