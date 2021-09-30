Российско-пакистанские учения «Дружба-2021» прошли с использованием роботов «Уран-6»

Москва, 30 сентября. Подразделения армий России и Пакистана на совместных учениях «Дружба-2021» в Краснодарском крае отработали тактику использования боевых робототехнических комплексов «Уран-6».

Военные РФ и Пакистана использовали роботов для разминирования различных объектов на полигонах, сообщили представители пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).

«Военнослужащие подразделения специального назначения Пакистана изучили применение робототехнических комплексов разминирования «Уран-6», познакомились с работой российских коллег в устройстве инженерных заграждений и разминировании местности», — отмечается в опубликованном релизе.

В пресс-службе ЮВО подчеркнули, что во время российско-пакистанских учений «Дружба-2021» были проведены занятия по дистанционному подрыву различных конструкций после установки на них минных заграждений с помощью боевых роботов «Уран-6».

Ранее стало известно об учениях бойцов 201-й базы ВС РФ в Таджикистане, в ходе которых был обнаружен и полностью ликвидирован отряд условных боевиков.