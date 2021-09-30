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Россия оторвалась от Украины в рейтинге УЕФА после победы «Зенита» над «Мальме»
Спорт
Россия оторвалась от Украины в рейтинге УЕФА после победы «Зенита» над «Мальме»
ТАСС  /  Демьянчук Александр

Санкт-Петербург, 30 сентября. Победа «Зенита» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов позволила России увеличить отрыв от Украины в рейтинге УЕФА.

Петербургский «Зенит» накануне разгромил шведский «Мальме» в домашнем матче Лиги чемпионов. Благодаря победе команды Сергея Семака Россия набрала 0,4 балла в таблице коэффициентов УЕФА и оторвалась от Украины. За два игровых дня Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» набрали 0,2 балла на двоих.

В настоящее время России располагается на десятой строчке рейтинга УЕФА. Всего на 0,018 балла РФ опережает Шотландия, занимающая девятое место. Сегодня матчи группового этапа Лиги Европы проведут московские «Спартак» и «Локомотив». Соперниками столичных клубов станут «Наполи» и «Лацио».

Ранее форварда «Зенита» Артема Дзюбу освистали в конце матча с «Мальме». Нападающий петербургского клуба, который вышел в основном составе команды, не сумел отметиться результативными действиями.

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