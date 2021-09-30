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Экс-депутат Рады Мураев: слова Кулебы о России вызывают «испанский стыд»
Политика
Экс-депутат Рады Мураев: слова Кулебы о России вызывают «испанский стыд»
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 30 сентября. Громкие заявления и обещания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес России вызывают ощущение «испанского стыда», заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Мураев обрушился на Кулебу с критикой в эфире телеканала «Наш». Украинский чиновник приписывал России «ложь, цинизм и манипуляции» и грозил Москве «проблемами», не предоставляя при этом никаких обоснований своим словам. Экс-нардеп осудил манеру поведения Кулебы и заявил, что у него подобные высказывания вызывают «испанский стыд».

Параллельно с многочисленными вербальными нападками на Москву, Киев предпринимает и другие шаги, например, одобрение стратегии по «реинтеграции» Крыма. Аналитик Федерального агентства новостей разобрался, что кроется за громкими заявлениями команды президента Украины Владимира Зеленского.

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украина россия крым кулеба мураев
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