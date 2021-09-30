Киев, 30 сентября. Громкие заявления и обещания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес России вызывают ощущение «испанского стыда», заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Мураев обрушился на Кулебу с критикой в эфире телеканала «Наш». Украинский чиновник приписывал России «ложь, цинизм и манипуляции» и грозил Москве «проблемами», не предоставляя при этом никаких обоснований своим словам. Экс-нардеп осудил манеру поведения Кулебы и заявил, что у него подобные высказывания вызывают «испанский стыд».

Параллельно с многочисленными вербальными нападками на Москву, Киев предпринимает и другие шаги, например, одобрение стратегии по «реинтеграции» Крыма. Аналитик Федерального агентства новостей разобрался, что кроется за громкими заявлениями команды президента Украины Владимира Зеленского.