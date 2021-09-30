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Вильфанд сообщил, что в октябре в Россию придет погода для загара
Общество
Вильфанд сообщил, что в октябре в Россию придет погода для загара
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 сентября. Небольшое потепление ожидается в центре Европейской России в октябре, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ближайшее время на погоду в Европейской России будет оказывать влияние арктический антициклон. Вместе с прозрачным и чистым воздухом он принесет с собой золотую осень, отметил Вильфанд.

«Погода — от +10 до +15 градусов. Не исключено, что в начале следующей недели столбик термометра преодолеет отметку в +15 градусов. Солнце будет еще активное», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, днем солнечная активность будет настолько высокой, что можно будет загореть. Антициклон, по его словам, сохранится до начала следующей недели.

Согласно данным синоптиков, зимой россиян может ждать крайне изменчивая и непредсказуемая погода. Синоптикам все сложнее делать прогнозы из-за непостоянности погодных условий.

По данным метеорологов, на днях северная половина Евразии оказалась охвачена мощным антициклоном. Это вызвало вихри с холодным воздухом в Прибайкалье, Красноярском крае, Челябинской и Курганской областях. В отдельных районах скорость ветра достигает до 20 метров в секунду, сообщает «Ридус».

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погода вильфанд осень
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